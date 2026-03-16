Ekonomik kararlarını dövizdeki değişimlere göre yönlendiren vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde arama motorlarında güncel kurları araştırmaya başladı. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın etkisiyle döviz bürolarındaki fiyatlamalar yakından takip ediliyor.

Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardaki ilk veriler şu şekilde yansıdı:

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Güne sınırlı bir yükselişle başlayan dolar, saat 07:15 itibarıyla 44,1820 TL alış ve 44,2088 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar endeksindeki (DXY) küresel güçlenme, iç piyasada kurun bu seviyelerde dengelenmesine neden oluyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Avrupa para birimi Euro ise haftanın ilk saatlerinde 50,7034 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro/Dolar paritesindeki değişimler ve bölgeden gelen enerji arzı haberleri, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini etkilemeye devam ediyor.

Piyasalar bugün özellikle ABD’den gelecek ekonomik verileri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri takip edecek. Döviz kurlarındaki bu seviyelerin gün boyu açıklanacak haber akışıyla birlikte dalgalanması bekleniyor.