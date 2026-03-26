Küresel piyasalarda ESEN ateşkes rüzgarları, Türkiye’deki araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimin yerini diplomatik temaslara bırakacağı beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı çekerken; indirim haberi gecikmedi. Motorin fiyatlarında yarından itibaren dev bir düşüş bekleniyor.

Orta Doğu’daki savaş tamtamlarının yerini müzakere masasına bırakabileceğine dair sinyaller, brent petrol fiyatlarındaki tansiyonu düşürdü.

Diplomatik kaynaklardan gelen olumlu haberler, piyasalarda rahatlama yaratırken bu durum doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

NTV’nin paylaştığı verilere göre akşam saatlerinde netleşmesi beklenen 5,44 TL’lik indirimle birlikte büyükşehirlerdeki yeni fiyat tarifesinin şu şekilde olması öngörülüyor:

Akaryakıt fiyatlarında dev indirim için tarih belli oldu 1

Doğu illerinde ise nakliye maliyetleri farkıyla litre fiyatlarının 71,40 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

GÖZLER AKŞAM SAATLERİNDE

Sektör temsilcileri, indirim miktarının kur ve petrol fiyatlarındaki anlık değişimlere göre küçük revizeler alabileceğini ancak büyük oranda bu tablonun geçerli olacağını belirtiyor.

Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak bu indirim, son dönemin en yüksek tek seferlik düşüşlerinden biri olarak kayda geçecek.

Akaryakıt fiyatlarında dev indirim için tarih belli oldu 2

26 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Akaryakıt fiyatlarında dev indirim için tarih belli oldu 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Akaryakıt fiyatlarında dev indirim için tarih belli oldu 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.41 TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

Akaryakıt fiyatlarında dev indirim için tarih belli oldu 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 73.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 43.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.41
Gazyağı 94.48
Tüm Akaryakıt Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAltında hava her an bozabilir: Altına dolar engeli mi geliyor?Altında hava her an bozabilir: Altına dolar engeli mi geliyor?
PARTNERBDDK, Siemens Finansman'a faaliyet izni verdiBDDK, Siemens Finansman'a faaliyet izni verdi