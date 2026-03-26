Küresel piyasalarda ESEN ateşkes rüzgarları, Türkiye’deki araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimin yerini diplomatik temaslara bırakacağı beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı çekerken; indirim haberi gecikmedi. Motorin fiyatlarında yarından itibaren dev bir düşüş bekleniyor.
Orta Doğu’daki savaş tamtamlarının yerini müzakere masasına bırakabileceğine dair sinyaller, brent petrol fiyatlarındaki tansiyonu düşürdü.
Diplomatik kaynaklardan gelen olumlu haberler, piyasalarda rahatlama yaratırken bu durum doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
NTV’nin paylaştığı verilere göre akşam saatlerinde netleşmesi beklenen 5,44 TL’lik indirimle birlikte büyükşehirlerdeki yeni fiyat tarifesinin şu şekilde olması öngörülüyor:
Doğu illerinde ise nakliye maliyetleri farkıyla litre fiyatlarının 71,40 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
GÖZLER AKŞAM SAATLERİNDE
Sektör temsilcileri, indirim miktarının kur ve petrol fiyatlarındaki anlık değişimlere göre küçük revizeler alabileceğini ancak büyük oranda bu tablonun geçerli olacağını belirtiyor.
Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak bu indirim, son dönemin en yüksek tek seferlik düşüşlerinden biri olarak kayda geçecek.
26 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.41 TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL