Türkiye filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından Escar Filo (ESCAR), sermaye piyasalarında büyük yankı uyandıran bir dizi gelişmeye imza attı.

Şirketin hakim ortaklarının hisse satışı için görüşmelere başlaması, ESCAR tarafında "tavan" fiyatla karşılık buldu.

YÜZDE 79,62’LİK PAY İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre ana ortaklar Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş, ellerinde bulunan ve A grubu imtiyazlı payları da kapsayan, toplam sermayenin yüzde 79,62’sine tekabül eden payların satışı için potansiyel bir yatırımcı ile ön görüşmelere başladı.

Taraflar arasında bir gizlilik sözleşmesi imzalanırken, sürecin şeffaflıkla yürütüleceği vurgulandı.

PAY GERİ ALIM PROGRAMI SONLANDI

Hisse satış haberinin yanı sıra şirket, 29 Eylül 2025 tarihinde başlatılan pay geri alım programının başarıyla sonlandırıldığını duyurdu. Program dahilinde;

• Toplam Alım: 16.445.115 adet lot.

• Maliyet: Ortalama 23,95 TL birim fiyatla, toplam 393,9 milyon TL.

• Sermaye Oranı: Geri alınan payların şirket sermayesindeki payı yüzde 3,289 olarak gerçekleşti.

BORSA PERFORMANSI: YILLIK ZİRVE TEST EDİLDİ

ESCAR hisseleri haftanın son işlem gününde tavana ulaştı. Saat 12.15 verilerine göre:

• Günlük Değişim: Yüzde 9,95 artışla 42,42 TL tavan fiyata çıktı.

• Haftalık Getiri: Son bir haftada yatırımcısına yüzde 40,09 kazanç sağladı.

• Hacim: Gün içinde yaklaşık 102,6 Milyon TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken, 2,4 milyonun üzerinde lot el değiştirdi.

Yıllık bazda en düşük 23,98 TL seviyelerini gören hisse, bugünkü tavan fiyatıyla aynı zamanda yıllık en yüksek (42,42 TL) seviyesini de test ederek güçlü bir momentum yakaladı.

