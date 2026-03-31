Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde endeks şirketlerine ilişkin değişiklikler duyuruldu.

Yapılan açıklamada, pazar değişiklikleri kapsamında bazı şirketlerin endekslerdeki yerlerinin güncellendiği ve söz konusu değişikliklerin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ENDEKS DEĞİŞİMİNDE YER ALAN HİSSELER

Açıklamaya göre endeks değişikliklerinde yer alan hisse kodları şu şekilde sıralandı:

A1CAP, AKMGY, BARMA, BYDNR, ECOGR, EGPRO, ENDAE, ERCB, GEDIK, GMTAS, IZINV, KRDMB, KRTEK, LRSHO, MOGAN, NTGAZ, OYYAT, PAGYO, PLTUR, PRZMA, VKGYO, YAPRK.

ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Endeks değişikliği, şirketlerin işlem gördükleri pazar yapısı ve kriterlerine göre borsa endekslerindeki yerlerinin güncellenmesi anlamına gelir. Bu düzenleme, yatırımcıların takip ettiği endekslerin daha güncel ve piyasa koşullarına uygun şekilde oluşturulmasını sağlar.