Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), 2026'nın ilk çeyreğini güçlü finansal sonuçlarla kapattıktan sonra yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Şirket, 2026 mali yılı ilk çeyreğinde 143,8 milyar dolar rekor gelir açıkladı; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 16 artışa işaret ediyor. Hisse başına kazanç ise 2,84 dolar olarak gerçekleşerek 2,67 dolarlık beklentinin belirgin biçimde üzerinde kaldı.

iPhone Büyümeyi Taşıdı, Hizmetler Güçlendi

Gelir artışının lokomotifi iPhone segmenti oldu; bu bölüm yüzde 23 büyümeyle 85,3 milyar dolara ulaştı. Hizmetler geliri ise yüzde 14 artışla 30 milyar doları aştı. Öte yandan Mac ve giyilebilir ürünler segmentleri sınırlı da olsa geriledi.

CEO Tim Cook, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki ivmeye dikkat çekti. Amerika, Avrupa, Japonya ve Asya-Pasifik bölgelerinde tüm zamanların gelir rekorları kırıldı. Şirket aynı dönemde 53,9 milyar dolarlık rekor işletme nakit akışı elde etti.

Hisse Bugün Ne Durumda?

31 Mart 2026 itibarıyla AAPL, 246,63 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hissenin 52 haftalık bandı 169,21 ile 288,62 dolar arasında seyretti. Analistlerin ortalama 12 aylık fiyat hedefi ise 295,31 dolar.

Analistler Ne Diyor?

CLSA, Apple için HEDEF fiyatını 265 dolardan 330 dolara yükselterek "Outperform" notunu korudu. Bu revizyonun ardında 2026-2027 mali yılları için beklenen iPhone satış artışı yatıyor. Evercore ISI ise son yönetici değişikliklerine karşın 325 dolar hedef fiyatını ve "Outperform" notunu sürdürüyor. Araştırma şirketi, Apple'ın yarı iletken teknolojisindeki farklılaşmasına katkı sağlayan donanım şefi Johnny Srouji'nin şirkette kalma kararını "dikkat çekici bir olumlu gelişme" olarak değerlendirdi.

Gözler Q2 Sonuçlarında

Apple, bir sonraki kazanç raporunu 30 Nisan 2026'da açıklayacak. Şirket, ikinci çeyrek için yüzde 13-16 gelir büyümesi ve yüzde 48-49 brüt marj öngörüyor.

Bu haber bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.