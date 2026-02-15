Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı değişiklikler içeren ve kamuoyunda "Aile Paketi" olarak anılan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Düzenleme, özellikle kimlik doğrulama ve yaş sınırlaması konusunda köklü adımlar içeriyor.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması getirilmesi planlanıyor.

Akın Gürlek, sosyal medyada artan bilgi kirliliği ve "Yargısız infaz" niteliğindeki paylaşımlara dikkat çekerek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak" ifadelerini kullandı.

Gürlek, trol hesaplar üzerinden yapılan itibar suikastlarına müdahale edileceğini belirterek, "Bir kişi sosyal medyada açıklama yapıyor ya da HEDEF gösteriyorsa kimliği belli olacağı için cezai sorumluluğu da başlayacak" dedi. Söz konusu düzenlemenin "Aile Paketi" içinde yer alabileceği ifade ediliyor.

15 YAŞ ALTINA SINIRLAMA

Teklif kapsamında 15 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açması tamamen yasaklanacak.

18 yaş altı kullanıcılar için ise sanal bahis ve sosyal medya erişimlerinde biyometrik kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca yasa dışı içeriklerin mahkeme kararı beklenmeksizin hızlı biçimde kaldırılmasının önü açılacak.

TELEFON NUMARASI EŞLEŞTİRME ÖNERİSİ

Halil Öztürk de benzer yönde bir teklif sunmuştu. Öztürk'ün önerisine göre, tüm sosyal medya hesaplarının cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesi gerekiyor.

Bu kurala uymayan platformların internet trafiğinin kademeli olarak daraltılması gündeme gelebilecek. Düzenleme kapsamında, Türkiye'de telefon numarasıyla bağdaştırılmamış hiçbir hesabın barındırılamayacağı öngörülüyor.

E-DEVLET ENTEGRE MODEL ÖNERİSİ

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'a konuşan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir sistem kurulabileceğini belirtti.

Kırık, mevcut dijital altyapının buna uygun olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet veya benzeri resmi bir sistem üzerinden doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanır. Türkiye'den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; yalnızca hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder.

Ayrıca sahte hesapların tespiti için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılması gerektiğini belirten Kırık, bu yöntemin hem sahte hesaplarla mücadeleyi güçlendireceğini hem de veri sızıntısı riskini azaltarak anonimliği hukuki çerçevede koruyacağını vurguladı.