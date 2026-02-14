Ocak ayının son haftasında 46,00 TL talep toplama fiyatıyla radara giren Netcad Yazılım (NETCD), borsadaki yolculuğuna fırtına gibi devam ediyor. Tavan serisini yedinci işlem gününe taşıyan hisse, haftalık bazda yüzde 60,83 gibi agresif bir prim yaparak 89,50 TL seviyesine ulaştı. Yazılım sektörüne olan ilginin bu yükselişte kaldıraç etkisi yarattığı belirtiliyor.

AKHAN: TAVAN SERİSİNDE MOLA

Akhan Un Fabrikası (AKHAN) cephesinde ise soluklanma emareleri görülüyor. 21,50 TL’den halka arz edilen ve Ocak sonu itibarıyla işlem görmeye başlayan şirket, tavan serisini 5. günde sonlandırdı. Buna rağmen haftalık bazda %18,70 değer kazanan AKHAN, haftayı 28,06 TL’den kapatarak yatırımcısını üzmedi.

BESTE: HIZLI BAŞLANGIÇ

Şubat ayının taze halka arzlarından Best Brands Grup Enerji (BESTE), enerji sektörüne olan iştahı arkasına aldı. 14,70 TL fiyattan 5-6 Şubat’ta talep toplayan şirket, 11 Şubat’taki ilk işlem gününden itibaren 3 günlük tavan serisi yakaladı. BESTE, haftalık kapanışını 19,55 TL’den yaparak güçlü bir giriş sergiledi.

UCAYM: ZİRVEDEN DÖNÜŞ

Haftanın negatif ayrışan ismi ise Üçay Mühendislik (UCAYM) oldu. Ocak ortasında 18,00 TL ile arz edilen ve 2 Şubat’ta 38,50 TL zirvesini test eden hissede kâr realizasyonları derinleşti. Haftalık bazda %16,90 değer kaybeden UCAYM, haftayı 29,50 TL seviyesinden tamamladı. Analistler, hızlı yükseliş sonrası gelen bu geri çekilmenin teknik bir düzeltme olup olmadığını yakından izliyor.