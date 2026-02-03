Enerji sektörünün dikkat çeken oyuncularından Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), sermaye yapısını güçlendirme stratejisi kapsamında yüzde 42,85 oranındaki bedelli sermaye artırım sürecini başlattı.

3 Şubat Salı günü itibarıyla gerçekleşen bölünme sonrası, hisse fiyatında teknik düzeltmeye gidildi.

BORSA İSTANBUL’DAN FİYAT AÇIKLAMASI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre Çan2 Termik hisseleri için bölünme sonrası teorik fiyat 1,791 TL olarak belirlendi.

Borsa İstanbul yönetimi, bu fiyatın baz alınarak işlemlerin başlayacağını, ancak fiyat adımına yuvarlama yapılmamış hali olduğunu hatırlattı.

HİSSE GÜNE PRİMLİ BAŞLADI

Fiyat düzeltmesinin ardından piyasanın CANTE hisselerine olan tepkisi pozitif oldu.

CANTE payları, bugünkü işlemlerde yüzde 4,47 oranında prim yaparak 1,87 TL seviyesine ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

