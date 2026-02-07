Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecine dair detaylar, 6 Şubat 2026 tarihinde TERA Yatırım Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ile ilan edildi. Geniş bir faaliyet yelpazesine sahip olan şirketin arzına dair teknik detaylar ise şu şekilde şekillendi:

TALEP TOPLAMA 11 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Ata Turizm paylarının halka arzı için yatırımcılar 11, 12 ve 13 Şubat 2026 tarihleri arasında talep iletebilecek. 3 iş günü boyunca sürecek olan talep toplama süreci, hafta ortasında başlayıp Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.

DAĞITIM YÖNTEMİ: HEM EŞİT HEM ORANSAL

Halka arzda yatırımcı profilini geniş tutmayı hedefleyen hibrit bir dağıtım modeli uygulanacak. Buna göre:

Bireysel Yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanarak tabana yayılım sağlanacak.

Yüksek Başvurulu Yatırımcılar grubu için ise "Oransal Dağıtım" yöntemi devreye alınacak.

