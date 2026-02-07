Şirketin gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı dönem karının akıbeti oylandı.

Yapılan açıklamada; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan tablolarda yer alan net karın dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi, genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

STRATEJİK TERCİH: İÇ KAYNAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yasal kayıtlara ve finansal raporlara yansıyan karın şirket bünyesinde tutulması kararı, genellikle büyüme odaklı şirketlerin işletme sermayesini güçlendirme veya yeni yatırımları fonlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

MEGAP’ın karı nakit olarak dağıtmak yerine şirket bünyesinde bırakması, önümüzdeki dönemde özkaynak yapısının korunması ve olası büyüme hamleleri açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Şirket hisselerinin, bu kararın ardından piyasa açılışında nasıl bir tepki vereceği ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.