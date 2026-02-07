Borsa İstanbul'da coşku, bu hafta yerini kar realizasyonuna ve temkinli bir bekleyişe bıraktı. Haftalık bazda yüzde 2,29 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 13.521,96 puandan tamamladı. Hafta içerisinde 13.998,18 puana kadar yükselerek 14 bin sınırını test eden endeks, en düşük 13.393,80 puanı gördü.

SEKTÖRLERDE SERT SATIŞ BASKISI

Haftanın en çok hırpalanan sektörü bankacılık oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,81 gibi keskin bir düşüş yaşarken, sanayi endeksi yüzde 2,09, holding endeksi ise yüzde 1,02 değer kaybetti.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Piyasanın genelindeki düşüşe rağmen bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı.

Kazandıranlar: Haftanın şampiyonu yüzde 14,06 primle Grainturk Holding (GRTHO) oldu. Onu yüzde 8,01 ile Gübretaş (GUBRF) ve yüzde 7,89 ile Arçelik (ARCLK) izledi.

Kaybettirenler: En sert düşüşü yüzde 15,82 kayıpla Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yaşadı. TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) yüzde 11,01 ve Ral Yatırım Holding (RALYH) yüzde 10,18 değer kaybıyla haftayı kapattı.

PİYASANIN DEVLERİ

Borsa İstanbul’un en değerli şirketi ünvanı bu hafta da değişmedi. 1 trilyon 313 milyar TL piyasa değeriyle ASELSAN (ASELS) zirvedeki yerini korurken, Kiler Holding (KLRHO) 918 milyar TL ile ikinci, Garanti BBVA (GARAN) ise 650 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.

İŞLEM HACMİNDE THY ZİRVEDE

Haftalık toplam işlem hacmi hafif bir gerilemeyle 879,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler listesinde;

Türk Hava Yolları (THYAO): 97,5 milyar TL

Akbank (AKBNK): 63,1 milyar TL

Aselsan (ASELS): 52,3 milyar TL hacimle ilk sıraları paylaştı.