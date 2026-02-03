ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde İran gündemi ile Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'a doğru ilerleyen "Çok büyük" gemilerinin bulunduğunu belirtirken, aynı zamanda İranlı yetkililerle temasların sürdüğünü söyledi.

"MUHTEMELEN KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Diplomatik sürece açık olduklarını vurgulayan Trump, "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

İran’la yürütülen sürecin olumsuz sonuçlanması halinde neler yaşanabileceğine dair bir soruya ise Trump, "Bunu size söylemem aptalca olurdu." yanıtını vererek, görüşmelerin halen devam ettiğine işaret etti.

"UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakereleri konusunda da umutlu konuşan Trump, sürecin olumlu ilerlediğini dile getirdi. Barış anlaşması ihtimaline dair değerlendirmesinde, “Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız.” dedi.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, her iki ülkede etkili olan aşırı soğuk hava koşullarını gerekçe göstererek "Ukrayna'yı bir hafta vurmaması" yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bu talebi kabul ettiğini bir kez daha yineledi.