Lloyds tarafından yapılan açıklamaya göre şube kapatma kararlarının merkezinde "değişen müşteri tercihleri" yer alıyor.

Bankanın verileri, 21 milyondan fazla müşterinin artık işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yönettiğini gösteriyor.

Kapanışlar tamamlandığında grubun ülke genelindeki toplam şube sayısı 610’a gerileyecek.

ŞUBELERİN YERİNE "BANKACILIK MERKEZLERİ" GELİYOR

Fiziksel bankacılık tamamen yok olmuyor ancak şekil değiştiriyor. Lloyds, şubelerin kapandığı bölgelerde nakit erişimini ve yüz yüze desteği sürdürmek için LINK ağı ile iş birliği yaparak 15 yeni "bankacılık merkezi" kuracak.

"MÜŞTERİLERİMİZ ESNEKLİK İSTİYOR"

Lloyds Banking Group sözcüsü, şubelerin ziyaretçi sayısındaki düşüşe dikkat çekerek müşterilerin paralarını yönetmek için artık 7/24 mesajlaşma hizmetlerini ve mobil kanalları tercih ettiğini vurguladı.

Ancak banka, şube kapatılan bölgelerde "topluluk bankacıları" ve PayPoint ağları üzerinden desteğin süreceğinin altını çizdi.

BANKACILIK MERKEZİ NEDİR?

Farklı bankaların personelinin belirli günlerde ortak bir alanda hizmet verdiği, para yatırma/çekme ve fatura ödeme gibi temel işlemlerin yapılabildiği "paylaşımlı" hizmet noktalarıdır.