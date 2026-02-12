Dünya devi Procter & Gamble (P&G), İtalyan Rekabet Kurumu’nun (AGCM) radarına takıldı. Ariel, Fairy ve Head & Shoulders gibi milyonların evine giren markaların sahibi olan dev şirket, "yanıltıcı reklam" ve "yeşil boyama" (greenwashing) iddialarıyla resmi bir soruşturma altına alındı.

P&G’nin 'Yeşil' Sloganları Mercek Altında

İtalyan denetçiler, P&G’nin ürün ambalajlarında ve pazarlama kampanyalarında kullandığı çevresel iddiaların gerçeği yansıtmadığından şüpheleniyor. Özellikle "sürdürülebilir", "doğa dostu" ve "%100 geri dönüştürülebilir" gibi ifadelerin bilimsel dayanağı olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

Kritik İddia: AGCM, şirketin tüketicilerin çevre hassasiyetini kullanarak ürünlerini gerçekte olduğundan daha ekolojik gösterdiğini ve bu yolla haksız rekabet avantajı sağladığını savunuyor.

Ağır Para Cezası ve Toplatma Riski Kapıda

Eğer soruşturma sonucunda P&G’nin tüketiciyi yanılttığı kanıtlanırsa, şirketi çok ağır yaptırımlar bekliyor:

Milyonlarca Euro Ceza: İtalyan yasalarına göre ciroyla orantılı devasa para cezaları kesilebilir.

Ambalaj Değişimi: Market raflarındaki milyonlarca ürünün ambalajlarının "hatalı bilgi" nedeniyle değiştirilmesi istenebilir.

Reklam Yasağı: Tartışmalı tüm reklam kampanyalarının derhal durdurulması zorunluluğu getirilebilir.