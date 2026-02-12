İtalya’dan gelen şok haber küresel piyasaları sarstı! Ariel, Fairy ve Head & Shoulders gibi dev markaların sahibi Procter & Gamble, "yanıltıcı reklam" ve "yeşil boyama" suçlamasıyla resmi soruşturma altına alındı. Milyonların kullandığı o "doğa dostu" sloganlar aslında birer pazarlama kurnazlığı mı? Dev şirketi bekleyen milyonlarca euroluk cezanın perde arkası haberimizde!
Dünya devi Procter & Gamble (P&G), İtalyan Rekabet Kurumu’nun (AGCM) radarına takıldı. Ariel, Fairy ve Head & Shoulders gibi milyonların evine giren markaların sahibi olan dev şirket, "yanıltıcı reklam" ve "yeşil boyama" (greenwashing) iddialarıyla resmi bir soruşturma altına alındı.
P&G’nin 'Yeşil' Sloganları Mercek Altında
İtalyan denetçiler, P&G’nin ürün ambalajlarında ve pazarlama kampanyalarında kullandığı çevresel iddiaların gerçeği yansıtmadığından şüpheleniyor. Özellikle "sürdürülebilir", "doğa dostu" ve "%100 geri dönüştürülebilir" gibi ifadelerin bilimsel dayanağı olup olmadığı titizlikle inceleniyor.
Kritik İddia: AGCM, şirketin tüketicilerin çevre hassasiyetini kullanarak ürünlerini gerçekte olduğundan daha ekolojik gösterdiğini ve bu yolla haksız rekabet avantajı sağladığını savunuyor.
Ağır Para Cezası ve Toplatma Riski Kapıda
Eğer soruşturma sonucunda P&G’nin tüketiciyi yanılttığı kanıtlanırsa, şirketi çok ağır yaptırımlar bekliyor:
Milyonlarca Euro Ceza: İtalyan yasalarına göre ciroyla orantılı devasa para cezaları kesilebilir.
Ambalaj Değişimi: Market raflarındaki milyonlarca ürünün ambalajlarının "hatalı bilgi" nedeniyle değiştirilmesi istenebilir.
Reklam Yasağı: Tartışmalı tüm reklam kampanyalarının derhal durdurulması zorunluluğu getirilebilir.