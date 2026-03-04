Şirket, yılı 811,8 milyon lira net karla kapatarak büyüme stratejisinin ve finansal yönetim anlayışının sonuçlarını ortaya koydu. 2025'te şirketin satış gelirleri 2,4 milyar lira seviyesine ulaşırken, brüt kar 1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla şirketin toplam varlıkları 7,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, öz kaynakları 1,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Şirket, yılı toplam varlıklarına oranla yüzde 2 toplam finansal borçla kapattı. Bu durum, şirketin yeni yatırımlar ve büyüme hedefleri açısından finansal esneklik sağladığını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, katma değerli yatırımlar ve operasyonel disiplin sayesinde şirketin güçlü performans artışı yakaladığını aktararak, net karın bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli iyileşme gösterdiğini ve şirketin sürdürülebilir büyüme patikasına sağlam yerleştiğini belirtti.

Geçen yılın, yatırım odaklı büyüme stratejilerinin finansal sonuçlara güçlü şekilde yansıdığı dönem olduğunu kaydeden Güneş, "Artan satış hacmimiz, yükselen karlılığımız ve güçlenen öz kaynak yapımız sayesinde yılı sağlam bilançoyla kapattık. 2026'da da verimlilik, karlılık ve sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.