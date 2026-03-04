Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025'in son çeyreğinde 604 milyon TL net zarar açıkladığını duyurdu.

YILLIK KÂRDA DÜŞÜŞ

Şirketin 01 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin toplam net kârı 14 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu rakam, 2024 yılının aynı döneminde açıklanan 19 milyar 389 milyon TL net kâra kıyasla yıllık bazda yaklaşık yüzde 27'lik bir gerilemeye işaret etti.

ARACI KURUMLARDAN HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından aracı kurumlar CCOLA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı.

Yayımlanan raporlara göre;

En yüksek hedef fiyat: 105,00 TL (Ak Yatırım)

En düşük hedef fiyat: 90,70 TL (Şeker Yatırım)

Hissenin güncel fiyatı 12.34 yazım saati itibarıyla 68,80 TL seviyesinde seyrediyor.

KURUMLARIN CCOLA HEDEF FİYATLARININ LİSTESİ

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyat ve tavsiyeler şu şekilde;

İş Yatırım: Hedef fiyatını 87,00 TL'den 103,00 TL'ye yükseltti, tavsiye "al"

Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 92,00 TL’den 97,60 TL’ye yükseltti, tavsiye "al"

Şeker Yatırım: Hedef fiyat 90,70 TL, tavsiye "al"

Ak Yatırım: Hedef fiyatını 100,00 TL'den 105,00 TL'ye yükseltti, tavsiye "Endeks üstü getiri"

Yapı Kredi Yatırım: Hedef fiyat 100,00 TL, tavsiye "al"

İntegral Yatırım: Hedef fiyatını 76,00 TL'den 94,00 TL'ye yükseltti