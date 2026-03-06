Küresel piyasalarda altına olan talebin artmasıyla birlikte ons altın, 5.134,71 dolar seviyesine ulaşarak güçlü desteğinde kalma sinyali verdi.

Dış piyasadaki bu güçlenme, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan yukarı taşıdı.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, güne 7.271,89 TL satış fiyatıyla başladı.

Düğün ve takı sektörünün vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 12.270,00 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

6 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ TABLOSU

Piyasalardaki güncel satış rakamları saat 07.30 itibarıyla şu şekilde listeleniyor:

Gram altın: 7.271 TL

Çeyrek altın: 12.270 TL

Yarım altın: 24.548 TL

Tam altın: 48.462 TL

Cumhuriyet altını: 48.872 TL

Gremse altın: 121.528 TL

Ons altın: 5.134 dolar

Uzmanlar, ons altındaki bu sert yükselişin küresel enflasyon verileri ve jeopolitik risklerle desteklendiğini belirtiyor.

İç piyasada ise dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerindeki çarpan etkisi devam ediyor.