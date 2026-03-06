Hafta başında yaşanan geri çekilmenin ardından altın piyasası 6 Mart Cuma gününe hızlı bir giriş yaptı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar ekran başına kilitlenirken, ons altın ve gram altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme kuyumcularda ve serbest piyasada hareketliliği artırdı.
Küresel piyasalarda altına olan talebin artmasıyla birlikte ons altın, 5.134,71 dolar seviyesine ulaşarak güçlü desteğinde kalma sinyali verdi.
Dış piyasadaki bu güçlenme, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan yukarı taşıdı.
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM
Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, güne 7.271,89 TL satış fiyatıyla başladı.
Düğün ve takı sektörünün vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 12.270,00 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
6 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ TABLOSU
Piyasalardaki güncel satış rakamları saat 07.30 itibarıyla şu şekilde listeleniyor:
Gram altın: 7.271 TL
Çeyrek altın: 12.270 TL
Yarım altın: 24.548 TL
Tam altın: 48.462 TL
Cumhuriyet altını: 48.872 TL
Gremse altın: 121.528 TL
Ons altın: 5.134 dolar
Uzmanlar, ons altındaki bu sert yükselişin küresel enflasyon verileri ve jeopolitik risklerle desteklendiğini belirtiyor.
İç piyasada ise dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerindeki çarpan etkisi devam ediyor.