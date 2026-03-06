Yeni yapılan zamların ardından fiyatlar kritik seviyelerde dengelendi. Özellikle motorin (mazot) fiyatlarının 60 TL barajını aşması, nakliye ve ulaşım sektöründe yakından takip ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatlar, bayi ve dağıtıcı farkları nedeniyle küçük değişkenlikler gösteriyor.

ZAMLAR NETLEŞTİ

Eşel mobil sistemi dün itibarıyla devreye alındı. Böylece motorin için normal şartlarda yapılması gereken 12,44 TL'lik dev zam, dün gündüz saatlerinde pompaya sadece 3,11 TL olarak yansıdı.

Benzinde ise 3,68 TL olarak hesaplanan toplam zam miktarı, tüketiciye 92 kuruşluk sınırlı bir artışla yansıtıldı. Bugün ise yeni bir zam gelmedi.

6 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 63.53 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.18 TL

Motorin litre fiyatı: 63.37 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.65 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.58 TL

Motorin litre fiyatı: 64.93 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte yeniden hayata geçirilen eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir kısmının ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıtılmamasını amaçlıyor.

Bu sayede küresel piyasalardaki sert yükselişlerin tüketiciye doğrudan ve tam olarak yansımasının önüne geçilmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ilçelere ve bayilere göre ufak farklılıklar gösterebilir. Deponuzu doldurmadan önce bölgenizdeki en güncel rakamları kontrol etmeniz önerilir.