TOKİ'nin Ankara'da hayata geçirdiği sosyal konut projesi için kura çekimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, konut sahibi olmaya hak kazanan talihliler belli oldu. Kura çekiminin ardından binlerce vatandaş Ankara TOKİ kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı. "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında inşa edilecek konutların hak sahipleri netleşti. Kura sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, TOKi'nin resmi sitesi üzerinden isim listesine ulaşabiliyor.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" PROJESİ NEDİR, KAÇ KONUT YAPILACAK?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje ile hem dar ve orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda konut sahibi olması hem de yüksek konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Proje kapsamında teslimlerin etap etap gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.