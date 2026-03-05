Türkiye’de konut piyasasında gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Son dönemde konut kredisi faizlerinin yüksek seviyelerde kalması, özellikle krediyle ev almak isteyen vatandaşların alım kararını ertelemesine neden oluyor.

Sektör temsilcileri, faiz indiriminin gecikmesi halinde konut piyasasında satışların daha da yavaşlayabileceğini ve alıcıların bekleme eğiliminin güçlenebileceğini belirtiyor.

Kredili Alıcı Piyasadan Çekiliyor

Yüksek faiz ortamı konut kredisi maliyetlerini ciddi şekilde artırmış durumda. Bu nedenle özellikle ilk kez ev alacak veya kredi kullanmak zorunda olan alıcıların büyük bölümü piyasadan uzaklaşmış durumda.

Son dönemde konut satışlarında kredili işlemlerin payı düşerken, piyasada daha çok nakit alıcıların öne çıktığı görülüyor.

Satışlar Yavaşlıyor Ama Fiyatlar Kolay Kolay Düşmüyor

Uzmanlara göre satışlarda yaşanan yavaşlama konut fiyatlarında hemen bir düşüş anlamına gelmeyebilir. Artan inşaat maliyetleri ve sınırlı konut arzı nedeniyle fiyatların sert şekilde gerilemesi beklenmiyor.

Bu nedenle konut piyasasında kısa vadede fiyat düşüşünden çok artış hızının yavaşlaması daha olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Piyasanın Gözü Merkez Bankası’nda

Gayrimenkul sektöründe birçok yatırımcı ve alıcı Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda atacağı faiz adımlarını yakından takip ediyor. Faiz indirimi gelmesi halinde kredi maliyetlerinin düşmesiyle birlikte ertelenen talebin yeniden piyasaya girmesi bekleniyor.

Ancak faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda konut piyasasında bekle-gör dönemi bir süre daha devam edebilir.