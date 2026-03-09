TEPAV Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre 2025’in dördüncü çeyreği Türkiye ekonomisi için hareketli geçti.

Bu dönemde Türkiye’ye 1,8 milyar dolar doğrudan yatırım girişi olurken, yurt dışına yapılan yatırımlar 2,7 milyar doları buldu.

Gayrimenkul hareketleri de eklendiğinde toplamda 1,7 milyar dolarlık bir net sermaye çıkışı hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde 1,5 milyar dolarlık giriş yaşanması, yatırım dengesindeki değişimi gözler önüne serdi.

ŞİRKET KURULUMUNDA İRAN, FİNANSTA HOLLANDA

Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarken, İran ortaklı girişimler sayıca ilk sırada yer alarak Türkiye pazarındaki ağırlığını korudu.

• Sektörel Dağılım: Yatırımların yüzde 56,5’i imalat ve ticaret sektörlerinde toplandı.

• Yatırımcı Ülkeler: Toplam yatırım tutarının yüzde 17,8’i Hollanda kaynaklı gerçekleşti. Fransa, Danimarka ve İspanya ise yatırımlarını en çok artıran ülkeler olarak dikkat çekti.

• Şehir Tercihi: Yeni şirketlerin yüzde 59,7’si İstanbul’u tercih ederken, Antalya ve İzmir’de kurulan şirket sayılarında düşüş gözlendi.

KONUT SATIŞINDA RUSYA-İRAN-UKRAYNA ÜÇLÜSÜ

Yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir düşüşle (yüzde 1,1) 6 bin 590 adet olarak gerçekleşti.

• Rusya: 1129 konutla zirvede.

• İran: 551 konutla ikinci.

• Ukrayna: 523 konutla üçüncü sırada.

Satışların yarısından fazlası geleneksel olarak İstanbul ve Antalya hattında yoğunlaştı.

TÜRK YATIRIMCI "ALTIN VİZE" VE GETİRİ PEŞİNDE

Haberin en çarpıcı detaylarından biri ise Türk yatırımcıların rotasını yurt dışına çevirmesi oldu.

Yerel piyasadaki uzun amortisman süreleri, Türk yatırımcıları yurt dışında gayrimenkul almaya itti.

• 10 Kat Artış: Yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2,5 milyar dolara ulaşarak son beş yılın ortalamasını ona katladı.

• Popüler Rotalar: Avrupa’daki "Altın Vize" (Golden Visa) programları, Dubai’deki vergi avantajları ve Hollanda, İspanya gibi ülkelerdeki fırsatlar bu artışın ana motoru oldu.