Türkiye’nin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığının altını çizen Tim Ash, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Türkiye ekonomisine maliyetini ağır bir tabloyla ortaya koydu.

Ash’in analizine göre petroldeki bu yükseliş cari açığı yaklaşık 3 milyar dolar büyütürken, enflasyonu ise 1,2 puan yukarı çekiyor.

Petrol fiyatlarının 100 dolar bandında seyretmesi durumunda cari açığın 10 milyar dolardan fazla artabileceğini öngören Ash, bu durumun döviz talebi üzerinden Türk lirası üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı uyarısında bulundu.

"FAİZ İNDİRİMİ ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL"

İran-İsrail gerilimi öncesinde piyasalarda hakim olan faiz indirimi beklentisinin mevcut tabloda imkansız hale geldiğini belirten Ash, Merkez Bankası'nın önündeki seçenekleri değerlendirdi.

Ash, "Geçen cumartesiye kadar beklentiler faiz indirimi yönündeydi ancak mevcut koşullarda bu seçenek masadan kalktı. Enflasyon eğilimi zaten kırılganken, dış rüzgarların sertleşmesi proaktif bir adımı zorunlu kılıyor," ifadelerini kullandı.

250 BAZ PUANLIK "RESMİ" SIKILAŞMA ÖNERİSİ

Merkez Bankası’nın son dönemde makroihtiyati önlemlerle likiditeyi daraltarak fiili bir sıkılaşma yürüttüğünü hatırlatan Tim Ash, bu durumun politika faizine de yansıtılması gerektiğini savundu:

"Bana göre en ihtiyatlı adım, 250 baz puanlık (2,5 puan) önleyici bir faiz artışı yapmaktır. Bu adım, Merkez Bankası’nın piyasa üzerindeki kredibilitesini güçlendirir ve dış şoklara karşı net bir mesaj verir. Koşullar normalleştiğinde bu artış hızla geri alınabilir."

Ash, bu tür bir hamlenin halihazırda piyasada gerçekleşen finansal sıkılaşmayı resmileştireceğini ve TL üzerindeki spekülatif baskıyı kıracağını vurguladı.