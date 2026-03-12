Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) başlattığı küresel petrol rezervi hamlesine destek vereceğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin ulusal rezervlerinden 11,6 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını duyurdu.

Zonguldak'ta kömür madeni ziyareti sırasında Bloomberg'e konuşan Bayraktar, alınan kararın IEA'nın küresel petrol piyasasında yaşanan fiyat artışlarına karşı attığı adımın bir parçası olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ULUSAL REZERVİNDEN PETROL SERBEST BIRAKACAK

Bayraktar, Türkiye’nin IEA’nın aldığı karara destek vermek amacıyla ulusal petrol rezervlerinden belirli bir miktarı piyasaya sunacağını açıkladı.

"Bugün ulusal petrol stok komitemizi topladık ve IEA'nın inisiyatifine destek olmak için 400 milyon varillik rezervin yüzde 2,9'nu serbest bırakmaya karar verdik. Yaşanan petrol krizinin ardından Türkiye, ulusal rezervinden 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacak. Karar Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugüne kadarki en büyük petrol stoğunu (400 milyon varil) serbest bırakma kararının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca söz konusu petrol rezervinin 90 gün içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

IEA, Orta Doğu'daki savaşın ardından petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte bu hafta 400 milyon varillik petrol stokunun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

RUSYA'DAN PETROL ALIMI

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını artırmak için ABD'den muafiyet talep EDIP etmeyeceği yönündeki soruya da yanıt verdi.

"Ciddi bir sorunumuz yok. Eğer olursa bir şeyler yaparız, olursa bakarız" dedi.

"DOĞAL GAZDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz tarafında ise şu an için herhangi bir arz sorunu bulunmadığını belirtti.

Bayraktar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğal gaz talebinde düşüş yaşandığını ifade ederek, "Bugün itibarıyla doğal gazda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Zaten vatandaşlarımızın da hissettiği bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.