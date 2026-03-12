ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ardından Türkiye de güvenlik önlemlerini artırdı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık ayrıca Malatya’ya konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi ve S-400 sistemlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

"İNCİRLİK'TE AMERİKAN ASKERLERİNİN OLMASI AMERİKAN ÜSSÜ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur.

10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir.

Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır."

"HEM HUKUKA AYKIRILIK YARATMAKTA HEM DE KOMŞULUK-MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMEKTEDİR"

"Doğu Ege Adaları Yunanistan’a 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredilmiştir.

Limni (Lozan Barış Antlaşması) ve Kerpe Adaları (Paris Barış Antlaşması) gayri askeri statüde olması gereken adalardır. Gayri askeri statü, antlaşmaların esaslı şartı olarak düzenlenmiştir.

Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlal edilmesi esaslı bir ihlale sebep olmakta ve bu oldu-bitti çabaları hukuken tek taraflı olarak gayri askeri statünün sona erdiği sonucunu doğurmamaktadır. Bu husus devletimizin en üst kademesi tarafından da dile getirilmiştir.

Yunanistan’ın usulüne uygun olarak akdedilmiş antlaşmalar hilafına adaların statülerini ihlal eden girişimleri hem hukuka aykırılık yaratmakta hem de komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir.

Coğrafyamızda süregelen güvenlik krizlerine karşı NATO müttefikleri arasında bu tarz durumların yaşanması kabul edilemezdir.

Yunanistan’ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimlerini kabul etmediğimizi ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz."

KKTC VURGUSU

Bakanlık açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin stratejik önemine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KKTC stratejik önemdedir. Doğu Akdeniz'deki tutumumuz net ve değişmezdir. Unsurlarımız tehditlere hızlı reaksiyona yöneliktir. KKTC'deki tedbirler meşrudur. Türklere yönelik hasmane tutuma izin verilmeyecektir."

MALATYA'DAKİ PATRİOT SİSTEMİ

Bakanlık, Malatya'ya kurulan Patriot hava savunma sistemine ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada, sistemin yürütülen istişare mekanizması kapsamında devreye alındığı belirtildi.

S-400 NEDEN KULLANILMADI?

Ülkemizin hava ve füze savunma faaliyetleri, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir.

Türkiye, NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır.

Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir.

Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."