Sanayi devinde 30 yıllık köklü ortaklık sona eriyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle Sabancı Holding’in (SAHOL), Akçansa Çimento’daki tüm paylarını Alman ortağı Heidelberg Materials’a devredeceği duyuruldu. Bu dev hamle, Borsa İstanbul’da günün en çok konuşulan başlığı oldu.

Haberin duyulmasıyla birlikte AKCNS payları haftaya oldukça iştahlı başladı. Güne yükselişle merhaba diyen hisse, seansın ilk dakikalarında 224,5 TL seviyesini test etti.

Ardından gelen kar realizasyonlarıyla bir miktar dengelenen kağıt, saat 11.11 itibarıyla yüzde 2,65 yükselişle 220,50 TL seviyesinden işlem gördü.

BANK OF AMERİCA SATIŞTA, GARANTİ ALIMDA

Devir haberinin ardından saat 10.45 itibarıyla alımlarda Garanti Yatırım yüzde 20,42’lik payla (109 bin lot) başı çekerken, onu Tera ve Yatırım Finansman takip etti.

Satış kanalında ise yabancı çıkışı dikkat çekiyor. Bank of America (BofA), toplam satışın yüzde 38,70’ini (207 bin lot) tek başına göğüsleyerek en agresif satıcı konumunda. Gedik ve Meksa ise satıştaki diğer önemli aktörler.

Günün ilk yarısında yaklaşık 423 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşılırken, toplamda 1,9 milyon lot el değiştirdi.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Akçansa’nın tamamen Alman sermayesinin kontrolüne geçecek olması, uzun vadeli büyüme stratejileri açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yıllık bazda yüzde 28 getiri sağlayan hissede, bugünkü hareketin ardından 224,5 TL direnç noktası olarak takip edilirken, aşağıda 214,8 TL olan önceki kapanış seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.