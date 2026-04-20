Satış işlemi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. 16 Nisan 2026 tarihinde yapılan işlemlerle dev bankanın şirketteki ortaklık payı kritik eşiğin altına geriledi.

NET 322 MİLYON ADET PAY SATILDI

KAP'a sunulan özel durum açıklama formuna göre, 16 Nisan 2026 tarihinde 3,06 - 3,09 TL fiyat aralığından gerçekleştirilen işlemlerin detayları şu şekildedir:

• Alım İşlemi: 868.018.115 adet toplam nominal tutarlı alış.

• Satım İşlemi: 1.190.360.062 adet toplam nominal tutarlı satış.

• Net Değişim: Yapılan işlemler neticesinde toplam 322.341.947 adet pay satışı gerçekleştirildi.

ORTAKLIK PAYI %4,94 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Gerçekleştirilen bu yüklü satış işlemiyle birlikte, Bank of America Corporation'ın SASA sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı şu şekilde değişti:

• İşlem Öncesi: Gün başında %5,675 olan pay/oy hakkı oranı,

• İşlem Sonrası: 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla %4,940 seviyesine ulaştı.

Bu sonuçla birlikte kurumun SASA'daki dolaylı pay oranı, sermaye piyasası mevzuatında önem arz eden %5 sınırının altına inmiş oldu

SASA HİSSELERİ NE DURUMDA?

SASA hisseleri haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Hisseler TSI 10.15 itibarıyla düşüşe geçti.

Kaynak: Hissenet

Hisseler TSI 11.25 itibarıyla yüzde 2,55’lik düşüş ile 3,06 TL’den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.