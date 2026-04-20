Enerji sektörünün önemli oyuncularından biri temettü ödemesi için hak kullanım tarihini başlatacak.

AYEN ENERJİ (AYEN) YATIRIMCISINA NAKİT ÖDEME YAPACAK

Yarın temettü dağıtacak olan şirket Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) olarak belirlendi. Şirket ortakları, sahip oldukları paylar oranında nakit kâr payı almaya hak kazanacaklar.

Temettü Ödemesine İlişkin Detaylar:

Hisse Başı Brüt Tutar: 0,7810329 TL

Hisse Başı Net Tutar: 0,6638779 TL

Hak Kullanım Tarihi: 21 Nisan 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.