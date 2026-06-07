Borsa İstanbul'da 1-5 Haziran 2026 haftasında İnfo Yatırım müşterilerinin en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Verilere göre kurum tarafında Katılımevim (KTLEV), Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve İzdemir Enerji (IZENR) öne çıkarken, satış tarafında Astor Enerji (ASTOR), Koç Holding (KCHOL) ve Türk Hava Yolları (THYAO) dikkat çekti.

İNFO YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

1-5 Haziran haftasında İnfo Yatırım üzerinden en yüksek net alım yapılan hisseler şöyle oldu:

KTLEV: 1.782.059.628,70 TL (%31,66) – Ortalama maliyet: 135,512 TL

TRALT: 494.444.531,00 TL (%8,78) – Ortalama maliyet: 47,957 TL

IZENR: 462.717.431,16 TL (%8,22) – Ortalama maliyet: 10,28 TL

ANELE: 210.313.280,30 TL (%3,74) – Ortalama maliyet: 99,617 TL

MGROS: 159.523.291,00 TL (%2,83) – Ortalama maliyet: 661,338 TL

İNFO YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde en yüksek net satış yapılan hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

ASTOR: -1.460.691.937,00 TL (%18,83) – Ortalama maliyet: 321,475 TL

KCHOL: -593.618.236,70 TL (%7,65) – Ortalama maliyet: 189,882 TL

THYAO: -555.592.930,00 TL (%7,16) – Ortalama maliyet: 296,323 TL

TEHOL: -436.460.749,20 TL (%5,63) – Ortalama maliyet: 29,591 TL

FROTO: -299.004.882,25 TL (%3,86) – Ortalama maliyet: 87,388 TL

NET HACİM EKSİ 2,13 MİLYAR TL OLDU

İnfo Yatırım verilerine göre kurumun toplam net hacmi -2 milyar 127 milyon 391 bin 51 TL olarak gerçekleşti. Bu veri, satış tarafının alımlara göre daha güçlü kaldığını gösterdi.

Aracı kurumların haftalık hisse dağılımları, yatırımcı eğilimlerini göstermesi açısından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta İnfo Yatırım tarafında KTLEV'e yönelik güçlü alım dikkat çekerken, ASTOR hisselerinde 1,46 milyar TL'yi aşan satış öne çıktı.

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