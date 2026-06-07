Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların 1-5 Haziran 2026 haftasındaki hisse tercihleri belli oldu. Haftalık yabancı takas verilerine göre bazı hisselerde yabancı payı dikkat çekici şekilde artarken, bazı hisselerde ise sert çıkışlar yaşandı.

ForInvest verilerine göre en güçlü yabancı girişi CVK Maden (CVKMD) hissesinde görülürken, en sert yabancı çıkışı Ford Otosan (FROTO) hissesinde gerçekleşti. FROTO'da yabancı yatırımcı oranı bir haftada 6,77 puan gerilerken, CVKMD'de yabancı payı 1,53 puan yükseldi.

YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN HİSSELER (1-5 HAZİRAN 2026)

CVKMD: %6,54 → %8,07 (+1,53 puan)

TUREX: %0,20 → %1,54 (+1,34 puan)

DOAS: %19,61 → %20,74 (+1,13 puan)

KTLEV: %6,69 → %7,29 (+0,60 puan)

TABGD: %49,70 → %50,19 (+0,49 puan)

MAVI: %43,72 → %44,11 (+0,39 puan)

ZOREN: %34,79 → %35,13 (+0,34 puan)

TRENJ: %15,64 → %15,98 (+0,34 puan)

PETKM: %13,58 → %13,92 (+0,34 puan)

AEFES: %43,27 → %43,57 (+0,30 puan)

YABANCI PAYI EN ÇOK AZALAN HİSSELER (1-5 HAZİRAN 2026)

FROTO: %31,68 → %24,91 (-6,77 puan)

IZENR: %13,32 → %9,21 (-4,11 puan)

GESAN: %11,31 → %7,48 (-3,83 puan)

KONTR: %7,43 → %3,69 (-3,74 puan)

AKBNK: %52,51 → %49,36 (-3,15 puan)

TTKOM: %47,71 → %45,09 (-2,62 puan)

GLRMK: %10,75 → %8,49 (-2,26 puan)

KLRHO: %15,83 → %13,63 (-2,20 puan)

BRSAN: %11,99 → %9,79 (-2,20 puan)

GRTHO: %10,45 → %8,27 (-2,18 puan)

Haftanın en güçlü yabancı girişi CVK Maden (CVKMD) hissesinde gerçekleşirken, yabancı payı %6,54'ten %8,07'ye yükseldi.

Yabancı çıkışında ise Ford Otosan (FROTO) ilk sırada yer aldı. Hissede yabancı payı bir haftada %31,68'den %24,91'e gerileyerek 6,77 puan düştü.

YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranları, büyük fonların ve uluslararası yatırımcıların hisselere olan ilgisini göstermesi açısından piyasada yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek oranlı giriş ve çıkışlar, yatırımcıların hisseye yönelik algısındaki değişime işaret edebiliyor.

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