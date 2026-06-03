BIST 100'de işlem hacmi en çok artan hisseler belli oldu. Borusan Boru'da hacim yüzde 184,74 artarken, QUA Granite yatırımcısına yüzde 6,50 kazandırdı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği işlem hacmi verileri dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Haziran kapanış verilerine göre BIST 100 endeksinde hacmi en çok artan hisseler ve yatırımcılarına sağladıkları getiriler belli oldu.
Listenin ilk sırasında Borusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) yer alırken, hisse senedinin işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 184,74 arttı.
HACMİ EN ÇOK ARTAN HİSSELER
BIST 100'de hacim artışı açısından öne çıkan hisseler şöyle sıralandı:
Borusan Boru (BRSAN): %184,74 hacim artışı - %0,74 getiri
Gür-Sel Turizm (GRSEL): %125,17 hacim artışı - %0,55 getiri
CW Enerji (CWENE): %124,52 hacim artışı - %3,61 getiri
Mia Teknoloji (MIATK): %95,93 hacim artışı - %2,46 getiri
Coca-Cola İçecek (CCOLA): %81,47 hacim artışı - %4,17 getiri
Doğuş Otomotiv (DOAS): %77,07 hacim artışı - %4,75 getiri
Tofaş (TOASO): %53,74 hacim artışı - %2,20 getiri
Çimsa Çimento (CIMSA): %51,67 hacim artışı - %5,18 getiri
Gübre Fabrikaları (GUBRF): %50,43 hacim artışı - %2,13 getiri
QUA Granite (QUAGR): %48,72 hacim artışı - %6,50 getiri
İŞLEM HACMİNDEKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?
İşlem hacmindeki yükseliş, ilgili hisselerde yatırımcı ilgisinin arttığına işaret ediyor. Uzmanlar, hacim artışının tek başına alım sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtirken, fiyat hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde yatırımcı eğilimleri hakkında önemli ipuçları verebildiğini ifade ediyor.
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