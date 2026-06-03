Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği işlem hacmi verileri dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Haziran kapanış verilerine göre BIST 100 endeksinde hacmi en çok artan hisseler ve yatırımcılarına sağladıkları getiriler belli oldu.

Listenin ilk sırasında Borusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) yer alırken, hisse senedinin işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 184,74 arttı.

HACMİ EN ÇOK ARTAN HİSSELER

BIST 100'de hacim artışı açısından öne çıkan hisseler şöyle sıralandı:

Borusan Boru (BRSAN): %184,74 hacim artışı - %0,74 getiri

Gür-Sel Turizm (GRSEL): %125,17 hacim artışı - %0,55 getiri

CW Enerji (CWENE): %124,52 hacim artışı - %3,61 getiri

Mia Teknoloji (MIATK): %95,93 hacim artışı - %2,46 getiri

Coca-Cola İçecek (CCOLA): %81,47 hacim artışı - %4,17 getiri

Doğuş Otomotiv (DOAS): %77,07 hacim artışı - %4,75 getiri

Tofaş (TOASO): %53,74 hacim artışı - %2,20 getiri

Çimsa Çimento (CIMSA): %51,67 hacim artışı - %5,18 getiri

Gübre Fabrikaları (GUBRF): %50,43 hacim artışı - %2,13 getiri

QUA Granite (QUAGR): %48,72 hacim artışı - %6,50 getiri

İŞLEM HACMİNDEKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

İşlem hacmindeki yükseliş, ilgili hisselerde yatırımcı ilgisinin arttığına işaret ediyor. Uzmanlar, hacim artışının tek başına alım sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtirken, fiyat hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde yatırımcı eğilimleri hakkında önemli ipuçları verebildiğini ifade ediyor.

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