Borsa İstanbul'da şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, cari dönemde net kar büyümesinde öne çıkan hisseler belli oldu. Açıklanan verilere göre Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC), yüzde 55.038'lik net kar artışıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

NET KARINI EN ÇOK ARTIRAN HİSSELER

Stockeys verilerine göre cari dönemde net kar büyümesi en yüksek hisseler şu şekilde sıralandı:

SELEC: %55.038

ATATR: %45.839

GENTS: %3.542

MERKO: %2.912

TUPRS: %2.820

TDGYO: %2.468

ESCOM: %2.159

LIDER: %1.423

AYES: %1.315

AYGAZ: %770

Listede yer alan SELEC ve ATATR, diğer şirketlerden belirgin şekilde ayrıştı. SELEC'in net karındaki artış yüzde 55 bin seviyesini aşarken, ATATR'deki yükseliş yüzde 45 binin üzerine çıktı.

Diğer hisselerde de net kar büyümesi yüzde 770 ile yüzde 3.542 arasında gerçekleşti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Net kar büyümesi, şirketlerin faaliyetlerinden elde ettiği karlılığın geçen dönemlere göre ne kadar arttığını göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek kar büyümesi açıklayan şirketler, bilanço dönemlerinde piyasalarda daha fazla ilgi görebiliyor.

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