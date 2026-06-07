Borsa İstanbul'da yeni haftada 11 hissede VBTS tedbirleri sona erecek. Yeni karar alınmaması halinde hisseler normal işlem esaslarına dönecek.
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan işlem kısıtlamalarında yeni hafta hareketli geçecek. Toplam 11 hissede uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri önümüzdeki günlerde sona erecek.
Tedbir sürelerinin dolmasıyla birlikte ilgili hisseler, yeni bir karar alınmaması halinde normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.
8-12 HAZİRAN HAFTASINDA TEDBİRİ BİTECEK HİSSELER
8 Haziran Pazartesi günü tedbir süresi sona erecek hisseler ve uygulanan tedbirler şöyle:
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler (AYCES) – Kredili işlem yasağı
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) – Kredili işlem yasağı, brüt takas
Seyitler Kimya (SEYKM) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi
Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI) – Kredili işlem yasağı
Dagi Giyim (DAGI) – Kredili işlem yasağı
DMR Unlu Mamuller (DMRGD) – Kredili işlem yasağı
11 Haziran Perşembe günü tedbir süresi sona erecek hisseler:
Alarko GYO (ALGYO) – Kredili işlem yasağı
Dof Robotik (DOFRB) – Kredili işlem yasağı
Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC) – Kredili işlem yasağı
12 Haziran Cuma günü tedbir süresi sona erecek hisseler:
Koray GYO (KGYO) – Kredili işlem yasağı
Manas Enerji (MANAS) – Kredili işlem yasağı
VBTS TEDBİRİ NEDİR?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, hisse senetlerinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin görülmesi halinde yatırımcıları korumak amacıyla devreye alınan uygulamaları kapsıyor. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler belirli sürelerle uygulanıyor.
Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte hisselerde işlem kuralları normalleşebiliyor. Özellikle brüt takas ve kredili işlem yasağının kalkması, ilgili hisselerde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisinin yeniden şekillenmesine neden olabiliyor.
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