Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan işlem kısıtlamalarında yeni hafta hareketli geçecek. Toplam 11 hissede uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri önümüzdeki günlerde sona erecek.

Tedbir sürelerinin dolmasıyla birlikte ilgili hisseler, yeni bir karar alınmaması halinde normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

8-12 HAZİRAN HAFTASINDA TEDBİRİ BİTECEK HİSSELER

8 Haziran Pazartesi günü tedbir süresi sona erecek hisseler ve uygulanan tedbirler şöyle:

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler (AYCES) – Kredili işlem yasağı

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) – Kredili işlem yasağı, brüt takas

Seyitler Kimya (SEYKM) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI) – Kredili işlem yasağı

Dagi Giyim (DAGI) – Kredili işlem yasağı

DMR Unlu Mamuller (DMRGD) – Kredili işlem yasağı

11 Haziran Perşembe günü tedbir süresi sona erecek hisseler:

Alarko GYO (ALGYO) – Kredili işlem yasağı

Dof Robotik (DOFRB) – Kredili işlem yasağı

Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC) – Kredili işlem yasağı

12 Haziran Cuma günü tedbir süresi sona erecek hisseler:

Koray GYO (KGYO) – Kredili işlem yasağı

Manas Enerji (MANAS) – Kredili işlem yasağı

VBTS TEDBİRİ NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, hisse senetlerinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin görülmesi halinde yatırımcıları korumak amacıyla devreye alınan uygulamaları kapsıyor. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler belirli sürelerle uygulanıyor.

Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte hisselerde işlem kuralları normalleşebiliyor. Özellikle brüt takas ve kredili işlem yasağının kalkması, ilgili hisselerde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisinin yeniden şekillenmesine neden olabiliyor.

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