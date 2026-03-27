Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde önemli bir ihaleyi kazandığını duyurdu. Şirketin, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından düzenlenen "Güç Transformatörü Alımı" ihalesine katıldığı ve 19 adetlik bölümde en uygun teklifi vererek ihalenin sahibi olduğu açıklandı.

704 MİLYON TL'LİK İŞ HACMİ

Açıklamaya göre söz konusu ihalenin toplam bedeli 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu büyüklükteki işin, şirketin sipariş portföyüne güçlü bir katkı sağlaması ve finansal görünümünü desteklemesi bekleniyor.

ÜRETİM BAĞLI ORTAKLIKTAN SAĞLANACAK

İhale kapsamında teslim edilecek güç transformatörlerinin, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş. tarafından üretileceği bildirildi. Bu durum, üretim sürecinin grup içi kaynaklarla yürütüleceğini ortaya koydu.

TESLİMATLAR AŞAMALI YAPILACAK

Teslimat takvimi ise sözleşmenin imzalanmasının ardından kademeli olarak ilerleyecek. Buna göre ilk etapta 5 adet transformatör 60 gün içinde, ardından 4 adet 90 gün içinde ve kalan 10 adet ise 120 gün içinde TEİAŞ'a teslim edilecek.

EUPWR HİSSESİNDE SON DURUM

Europower Enerji (EUPWR), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 10.50 itibarıyla yüzde 1,22'lik primle 38,18 TL seviyesine ulaştı.