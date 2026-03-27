Açıklamaya göre söz konusu ürün, 250 ml ile 1.000 ml arasında değişen şişe ve torba formlarında üretilecek. Ürünün yıllık üretim kapasitesinin ise 41 milyon adet olarak planlandığı ifade edildi.

SATIŞLAR 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK

Şirket, MDR onayının ardından ürünün 2026 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulmasını hedefliyor. Bu süreçle birlikte ürünün finansallara katkı sağlaması bekleniyor.

44 MİLYON DOLARLIK CİRO BEKLENTİSİ

Yapılan değerlendirmeye göre, söz konusu ürünün yıllık bazda yaklaşık 44 milyon dolar ciro katkısı yaratacağı öngörülüyor. Bu gelişme, şirketin gelir yapısında önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.