HSBC, 27 Mart 2026 tarihinde paylaştığı analiz raporunda, Astor Enerji için daha önce 280,00 TL olarak belirlediği 12 aylık HEDEF fiyatını 285,00 TL seviyesine yükselttiğini duyurdu.

Kurum, bu revizeyle birlikte hisse için sunduğu "Al" tavsiyesini de korudu.

PRİM POTANSİYELİ

Hissenin mevcut piyasa verileri ve HSBC’nin yeni hedefi baz alındığında, ASTOR’un yatırımcısına sunduğu getiri potansiyeli şöyle oldu:

• Saat 11.12 İtibarıyla Güncel Fiyat: 202,70 TL

• Hedef Fiyat: 285,00 TL

• Öngörülen Prim Potansiyeli: Yüzde 38,48

YATIRIMCININ GÖZÜ ENERJİ SEKTÖRÜNDE

Bu güncelleme, Astor Enerji'nin hem yerel hem de uluslararası pazardaki gücünü teyit eder nitelikte.

Özellikle yenilenebilir enerji altyapısı ve trafo üretimi gibi alanlardaki büyüme ivmesinin, HSBC’nin bu iyimser tablosunda etkili olduğu düşünülüyor.

Not; Aracı kurumların belirlediği bu hedef fiyatlar 12 aylık bir süreci kapsamakta olup, piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir ve kesin bir gerçekleşme garantisi sunmaz.

