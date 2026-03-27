İşte Garanti Yatırım'ın TSI 12:44 itibarıyla verilerine göre en çok ilgi gösterdiği ve satış yaptığı hisselerin dökümü:

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ HİSSELER (ALIM)

Kurumun alım tarafında bankacılık sektörü liderliği göğüslerken, enerji ve ulaştırma hisselerine de yoğun ilgi görüldü:

AKBNK (Akbank): 146.041.250,90 TL net hacim ve %10,59 pay ile alım listesinin başında yer alıyor. (Ortalama Maliyet: 67,625 TL)

SASA (Sasa Polyester): 89.932.496,37 TL net hacimle listenin ikinci sırasında. (Ortalama Maliyet: 2,364 TL)

THYAO (Türk Hava Yolları): 88.083.561,75 TL ile güçlü alım bölgesinde kalmaya devam ediyor. (Ortalama Maliyet: 293,56 TL)

EKGYO (Emlak Konut GYO): 85.709.155,44 TL net hacim kaydedildi. (Ortalama Maliyet: 19,552 TL)

TCELL (Turkcell): 69.281.399,50 TL ile ilk beşi tamamlıyor. (Ortalama Maliyet: 106,167 TL)

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK ELDEN ÇIKARDIĞI HİSSELER (SATIM)

Satım tarafında ise katılım finans ve petrokimya hisseleri dikkat çekiyor:

KTLEV (Kayılar Teknoloji): -38.832.131,25 TL net hacimle en çok satılan hisse oldu. (Ortalama Satış Maliyeti: 68,75 TL)

PETKM (Petkim): -32.740.965,71 TL net hacimle ikinci sırada. (Ortalama Satış Maliyeti: 19,592 TL)

FZLGY (Fuzul GYO): -23.843.740,57 TL satış hacmi görüldü.

PAHOL (Panelsan): -17.551.051,36 TL ile satım listesinde yer aldı.

KCHOL (Koç Holding): -13.451.369,20 TL satış hacmi ile dikkat çekti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.