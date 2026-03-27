Hafta başından bu yana piyasaların odağında olan satış sürecinde final yapıldı. KAP bildirimine göre; Tüpraş sermayesinin yaklaşık %2,1’ine tekabül eden 40.000.000 adet hisse, pay başına 233 TL fiyatla satıldı. İşlemin toplam hacmi 9 milyar 320 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

ALICI VE SATICI KURUMLAR AÇIKLANDI

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilerde, işleme aracılık eden ve alım tarafında yer alan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Satıcı Üye: Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)

Alıcı Üyeler: Ak Yatırım (AKM), QNB Finans Yatırım (FNY), GEDIK Yatırım (GDK), Global Menkul (GLB), Halk Yatırım (HSY), İş Yatırım (IYM), Oyak Yatırım (OYA), PhillipCapital (PHC), TEB Yatırım (TBY), Ünlü Menkul (UNS), Yapı Kredi Yatırım (YKR) ve Ziraat Yatırım (ZRY).

