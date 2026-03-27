Koç Holding’in sahip olduğu 40 milyon adet Tüpraş payının, hisse başına 233 TL fiyatla kurumsal yatırımcılara satışı bugün Borsa İstanbul’da Toptan Alış Satış İşlemleri (TAS) kapsamında tamamlanıyor.

Bu kritik işlem gününde TSI 10.17 itibarıyla TUPRS hisse aracı kurum dağılımında satıcılar cephesi öne çıktı:

BofA’dan Sert Çıkış: Listenin başında yer alan Bank of America (BofA), 218.251 net lot satışıyla toplam satış hacminin %28,30’unu gerçekleştirdi.

Satıcı Grubu: BofA'yı sırasıyla TEB Yatırım (%18,98), Yapı Kredi Yatırım (%18,23) ve Meksa Yatırım (%11,03) takip etti.

Maliyet Analizi: İlk 5 net satıcının ortalama maliyeti 239,57 TL olarak kaydedilirken, piyasadaki satış fiyatının holding tarafından belirlenen 233 TL'lik anlaşma fiyatına doğru yaklaştığı görüldü.

TUPRS hissleri yazım sırasında yüzde 0,4'lük düşüş görüldü.

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNDE ALICILAR DEVREDE

Tüpraş’taki satış baskısının aksine, nakit girişi beklenen Koç Holding (KCHOL) hisselerinde alıcıların iştahlı olduğu gözlemlendi. TSI 10.18 itibarıyla verilere göre;

Zirvede GEDIK Yatırım Var: Gedik Yatırım, 356.086 net lot alımıyla toplam alıcıların %33,95’ini oluşturarak hisseyi sırtladı.

BofA’nın Çift Yönlü Stratejisi: Tüpraş tarafında net satıcı pozisyonunda olan Bank of America, Koç Holding tarafında ise 204.729 net lot ile en büyük ikinci alıcı (%19,52) konumunda yer aldı.

Maliyet Tablosu: KCHOL alıcılarının ortalama maliyeti 190,77 TL seviyelerinde şekillendi.

MKK'YA KAYDİLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPILDI

Satış sürecinin teknik altyapısı da eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Koç Holding, satışa konu olan 40 milyon adet payın borsada işlem görebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kaydileştirme başvurusunda bulundu. Bu adımın ardından, payların borsadaki işlem altyapısına tam entegrasyonu sağlanmış olacak.

