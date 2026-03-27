Borsa İstanbul, 27 Mart 2026 işlem günü öncesinde iki önemli şirket için fiyat düzeltmesine gidildiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre TSKB ve FMIZP paylarında, nakit temettü ödemeleri nedeniyle teorik fiyatlar yeniden belirlendi.
Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak nakit kâr payı ödemeleri sonrası, hisselerin yeni güne başlayacağı referans fiyatlar şu şekilde netleşti:
Belirtilen teorik fiyatlar, borsa açılışında fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerleri temsil etmektedir.
YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?
Bugün gerçekleşen bu düzeltme, şirketlerin yatırımcılarına dağıttığı kâr payı tutarının hisse değerinden düşürülmesiyle oluşmaktadır.
Temettü ödemesi almaya hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit girişleri, takas kuralları çerçevesinde yansıyacaktır.