Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT), dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla stratejik bir büyüme adımını duyurdu.

Şirket, savunma sektöründe faaliyet göstermek üzere yüzde 100 bağlı ortaklık statüsünde "Balat Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

KURULUŞ SÜRECİ BAŞLADI

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan karara göre kuruluş sürecinin ve ilgili resmi işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Belketin görevlendirildi.

Bu hamle, şirketin mevcut faaliyet alanlarını genişletme ve yüksek katma değerli savunma sanayi projelerinde yer alma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BORSA İSTANBUL’DA "TAVAN" ETKİSİ

Yeni şirket haberiyle güne güçlü bir giriş yapan BALAT hisseleri, tavana yükseldi.

• Fiyat Hareketi: Hisse, günlük yüzde 10 artışla 103,4 TL seviyesine çıktı.

• İşlem Hacmi: Saat 10.40 itibarıyla hacim 21.879 Lot (yaklaşık 2,26 milyon TL) seviyesine ulaştı.

• Yıllık Performans: Bugünkü yükselişle birlikte hissenin yıllık bazdaki değer kazancı yüzde 95,28 seviyesine ulaştı.

Kaynak: Forinvest

Tavan fiyat olan 103,4 TL seviyesinden maliyetlenen aracı kurumlar, hissedeki yükseliş isteğini teyit ederken, ilk 5 alıcının toplamı 10.604 lot, satıcıların toplamı ise 11.415 lot olarak kaydedildi.

Piyasada oluşan -811 lotluk fark "diğer" grubundaki alımlarla dengelenmiş durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.