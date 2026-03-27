Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde insansız hava aracı (İHA) kanadı olduğu değerlendirilen bir parça sahile vurdu.
Karasu ve Kocaeli sahillerinde dün öğle saatlerinde İHA parçaları bulundu. Bir restoran işletmecisi tarafından fark edilen parçalar için ekipler devreye girdi.
Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Gerekli tedbirleri aldıktan sonra İHA parçaları jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.
