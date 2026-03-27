Karasu ve Kocaeli sahillerinde dün öğle saatlerinde İHA parçaları bulundu. Bir restoran işletmecisi tarafından fark edilen parçalar için ekipler devreye girdi.

Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Gerekli tedbirleri aldıktan sonra İHA parçaları jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.