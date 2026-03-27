Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre İktisat Katılım Bankası A.Ş.’deki tüm paylar, grup dışına çıkmaksızın ana çatı şirket olan Pusula Finans Holding A.Ş.’ye devrediliyor.

Bağımsız değerleme raporuna göre bankanın toplam piyasa değeri 12.421.871.197 TL olarak belirlendi.

Bu işlemle birlikte Katılımevim;

• Likidite yapısını radikal şekilde güçlendirmeyi,

• Net nakit pozisyonunu tarihsel en yüksek seviyeye çıkarmayı,

• Ana faaliyet alanlarına odaklanarak yatırım kapasitesini artırmayı hedefliyor.

BORSADA "TAVAN" KARŞILAMASI

KTLEV hisseleri, 27 Mart sabah seansına yüzde 10 değer kazancıyla başladı. 68,75 TL seviyesine yükselerek yılın en yüksek seviyesini test etti.

Saat 10.13 itibarıyla oluşan derinlik tablosu, alıcı tarafında oldukça konsantre bir yapı sergiliyor:

Kaynak: Forinvest

• Alıcılar Cephesi: Alımların yüzde 83,30 gibi ezici bir çoğunluğu Pusula Aracı Kurum üzerinden gerçekleşti. Onu yüzde 6 ile İnfo ve yüzde 4 ile Alnus takip ediyor. İlk 5 alıcının toplam lot miktarı 7,2 milyonun üzerine çıkmış durumda.

• Satıcılar Cephesi: Satış tarafı daha dağınık bir seyir izlerken, Deniz (yüzde 23,54) ve Yapı Kredi (yüzde 9,49) ilk sıralarda yer alıyor. "Diğer" grubunun satışlardaki yüzde 43'lük payı, küçük yatırımcının kar realizasyonuna gittiğini gösteriyor.

