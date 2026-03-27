İran, küresel enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin kritik bir adım attı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, boğazın yeniden kapatıldığı ve deniz yoluyla geçişlerin "Sert tedbirlerle" karşılanacağı bildirildi.

İran medyasında yer alan açıklamalara göre, İsrail ve ABD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ülke limanlarına giden ya da bu limanlardan çıkan tüm deniz taşımacılığı yasaklandı. Devrim Muhafızları, bu kapsamda herhangi bir koridor veya alternatif rota üzerinden yapılacak sevkiyatların da engelleneceğini vurguladı.

GEMİLERE UYARI! BAZILARI GERİ DÖNDÜ

Açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere yönelik uyarıların artırıldığı belirtilirken, farklı ülkelere ait üç geminin İran donanmasının uyarıları sonrası rotasını değiştirerek geri döndüğü ifade edildi.

Söz konusu gelişme, küresel petrol ve enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ederken, enerji arz güvenliği ve fiyatlar üzerindeki olası etkiler yakından izleniyor.