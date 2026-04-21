Hürmüz açıldı, petrol düştü, yaz rezervasyonları güçlü seyrediyor. Havacılık sektörü için koşullar olumluya döndü. THYAO, TAVHL, PGSUS ve CLEBI bu tabloda nerede duruyor? Analistler ne diyor?

İki ay önce tablo çok farklıydı. Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrolü 120 doların üzerine taşıdı. Jet yakıt maliyetleri fırladı. Havacılık hisseleri sert düştü.

Şimdi tablo değişti. Hürmüz açıldı, petrol 91 dolara geriledi. Yaz sezonu kapıda. Avrupa-Asya-Afrika trafiğinde güçlü rezervasyon verileri geliyor. Havacılık sektörü için mayıs-eylül dönemi her zaman en güçlü dönem.



Kaynak: Tradingview

THYAO — TÜRK HAVA YOLLARI | 329 TL

THYAO şu an 329 TL seviyesinde işlem görüyor. 52 hafta aralığı 249 TL ile 352 TL arasında. Teknik göstergeler güçlü al sinyali veriyor.

12 analistin tamamı hisse için al tavsiyesi veriyor. Ortalama 12 aylık hedef fiyat 474 TL. En yüksek hedef 586 TL, en düşük 373 TL. Mevcut fiyata göre yüzde 74,58 yükseliş potansiyeli öngörülüyor.

Temel tablo da güçlü. THY 2025’te 24,1 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık yüzde 6,29 büyüme kaydetti. 66.000’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük özel sektör işverenlerinden biri.

Şirketten önemli haberler de geliyor. THY, GE Aerospace ile 75 adet Boeing B787 için motor, yedek motor ve bakım hizmeti anlaşması imzaladı. Ayrıca İspanya’nın Air Europa şirketine azınlık hissesi almak için bağlayıcı teklif kabul edildi.

4 Mayıs’ta bilanço açıklanacak. Bilanço öncesi ilgi devam edebilir.

Destek: 314 TL — 312 TL

Direnç: 332 TL — 352 TL (tüm zamanlar zirvesi)

TAVHL — TAV HAVALİMANLARI | 318 TL

TAV Havalimanları bu listede en savunmacı isim. Yolcu sayısına göre gelir elde ediyor, yakıt maliyetleri doğrudan etkilemiyor.

Analistler 2026’da THY’de kârlılık sıkıntısı beklerken TAV’ın daha pozitif ayrışabileceğini söylüyor. Uzun vadede en güçlü hikaye TAV’a ait.

Hürmüz’ün açılması Orta Doğu ve Asya destinasyonlarına olan talebi artırıyor. TAV’ın yönettiği İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve yurt dışı havalimanları bu trafikten doğrudan yararlanan konumda. Mart 2026’da kredi derecelendirme güncellemesi yapıldı.

52 hafta zirvesi 369 TL. Mevcut 318 TL seviyesi zirvesinin yüzde 14 altında.

Destek: 314 TL — 301 TL

Direnç: 328 TL — 337 TL

PGSUS — PEGASUS HAVA YOLLARI

Pegasus büyüme hikayesini sürdürüyor. Pegasus’un Avrupa büyümesi için Smartwings ve Czech Airlines satın alımının 2026’da tamamlanması bekleniyor. Bu iki satın alım Pegasus’un Orta Avrupa pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek.

Marbaş Menkul bugün PGSUS için 364,70 TL hedef fiyat belirledi. Düşük maliyetli taşıyıcı segmenti yaz sezonunda en güçlü büyümeyi yaşayan alan. Tatil trafiği Pegasus’un güçlü olduğu Avrupa rotalarına yoğunlaşıyor.

Destek: 290 TL bölgesi

Direnç: 365 TL (analist hedefi)

CLEBI — ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Çelebi doğrudan uçuş sayısına bağlı gelir elde ediyor. Türkiye’nin en büyük yer hizmetleri şirketi. Hindistan, Macaristan, Özbekistan dahil 10’dan fazla ülkede operasyonu var.

Yaz sezonunda yolcu trafiği artınca Çelebi’nin gelirleri doğrudan yukarı gidiyor. THYAO ve PGSUS’un büyümesinden en fazla yararlanan yardımcı hizmet şirketi konumunda.

Destek: Mevcut seviye kritik

Direnç: Hacim artışı izlenmeli

SEKTÖRÜN RİSKLERİ

Her şey bu kadar pembe değil. Hürmüz’ün kalıcı açık kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Petrolün tekrar yükselmesi yakıt maliyetlerini artırır. Kur riski de var — THY’nin giderleri büyük ölçüde dolar bazlı. TL değer kaybederse maliyet baskısı artar.

Ayrıca küresel resesyon endişeleri iş seyahati talebini baskılayabilir. Bu segment havacılık gelirlerinin en kârlı parçası.

YAZ SEZONU TAKVİMİ

Havacılık sektöründe Mayıs-Eylül altın dönem. Bu dönemde yolcu trafiği zirveye ulaşıyor. THY 2025’te 92,6 milyon yolcu taşıdı. 2026 hedefi 100 milyon yolcuyu aşmak. Yaz sezonu bu hedefe ulaşmada belirleyici olacak.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

THY 4 Mayıs bilançosu, Nisan yolcu istatistikleri, Hürmüz’deki normalleşme süreci, jet yakıt fiyatları ve Pegasus’un Smartwings satın alım süreci önümüzdeki dönemin kritik göstergeleri.

Kaynaklar:

TradingView ve StockAnalysis analist verileri esas alınarak derlenmiştir.