Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri, piyasada dikkat çeken bir yön değişimine işaret etti. Verilere göre 13 Mart haftasında TL mevduatlar 724,21 milyar TL artarak 15,87 trilyon TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde yabancı para (YP) mevduatlar ise 2,6 milyar dolar geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüşün de devam etmesi, dövizden çıkışın sürdüğünü gösterdi.

Faiz cazibesi yeniden öne çıktı

Son dönemde yükselen faiz oranları, yatırımcıların tercihini yeniden TL varlıklara yönlendirdi. Özellikle yüksek mevduat faizleri, risk almak istemeyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif haline gelirken, bu durum TL’ye olan talebi artırdı.

Toplam mevduat içinde TL’nin payı %60,63’e yükselirken, dövizin payı %39,37’ye geriledi. Bu tablo, dolarizasyonun çözülmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Piyasaya etkisi ne olur?

TL’ye geçişin hızlanması:

Kur üzerindeki baskıyı azaltabilir

Borsa ve altın gibi alternatif yatırım araçlarından çıkış yaratabilir

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası etkisini güçlendirebilir

Özellikle son haftalarda görülen bu güçlü geçiş, yatırımcı davranışında “faiz öncelikli” bir döneme girildiğini gösteriyor.

