Ekonomist Kürşad Bucak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta planlı takvimi beklemeden ara kararla faiz artışına gitmesi gerektiğini söyledi. Bucak, son dönemde rezervlerde yaşanan hızlı erimenin piyasa güveni açısından kritik bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Son iki haftada rezervlerin yaklaşık 82 milyar dolardan 41 milyar dolar seviyelerine gerilediğine dikkat çeken Bucak, bu düşüşün devam etmesi halinde tablo daha da ağırlaşabilir uyarısında bulundu.

“Rezerv erimesi durdurulmazsa negatife düşebiliriz”

Bucak’a göre rezervlerdeki kaybın temelinde altın fiyatlarındaki hareketler ve artan dolarizasyon eğilimi yer alıyor. Bu sürecin kontrol altına alınamaması halinde rezervlerin hızla negatif bölgeye düşebileceği ifade ediliyor.

Bu riskin yalnızca teknik bir sorun olmadığını belirten Bucak, aynı zamanda piyasa psikolojisi açısından da kırılgan bir sürece girildiğini dile getirdi.

Piyasa algısı kritik: “Faiz artırılamıyor” endişesi

Uzman isme göre en büyük risklerden biri de piyasanın “Merkez Bankası faiz artırmakta isteksiz ya da yetersiz kalıyor” algısına kapılması. Böyle bir senaryoda kur tarafında yeniden sert hareketlerin görülebileceği ve 2024 Mart yerel seçimleri dönemindeki stresli seviyelere dönüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle TCMB’nin yalnızca mevcut politikayı sürdürmesinin yeterli olmayacağı, güçlü ve net bir adımla piyasanın karşısına çıkması gerektiği vurgulanıyor.

“Merkez kontrolün kendisinde olduğunu göstermeli”

Bucak, Merkez Bankası’nın rezerv erimesini durduracak ve dolar talebini frenleyecek ölçekte bir adım atması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda en etkili aracın ise önleyici bir faiz artırımı olacağı görüşünü paylaştı.

Uzman isim, gecikmeden alınacak bir kararın hem rezervleri koruyabileceğini hem de piyasa güvenini yeniden tesis edebileceğini belirterek, “Merkez Bankası kontrolün elinde olduğunu piyasaya net şekilde göstermeli” dedi.

Gözler olası ara toplantıda

Piyasalarda şimdi gözler TCMB’nin olası bir ara toplantı kararı alıp almayacağına çevrilmiş durumda. Atılacak adımın yalnızca faiz düzeyi açısından değil, aynı zamanda politika duruşunun güvenilirliği açısından da belirleyici olması bekleniyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.