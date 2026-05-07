Şirket, yasal kayıtlarda oluşan zarar nedeniyle bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

ZARAR NEDENİYLE "PAS" GEÇİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, finansal tablolardaki kar/zarar durumu şu verilerle paylaşıldı:

TMS/TFRS Tablolarına Göre: 622.649.702 TL kar hesaplanmış olmasına rağmen;

Yasal Kayıtlara Göre: 151.517.102,63 TL dönem zararı oluştuğu görüldü.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yasal kayıtlarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için şirket bünyesinde dağıtılacak bir tutar bulunmadığı belirtildi.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda:

Mevcut zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında takip edilmesine,

2025 yılı faaliyet dönemi için kâr payı dağıtılmamasına,

karar verildi. Bu teklif, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacak.

