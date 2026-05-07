Şirket, tek seferde aldığı 4 adet beton santrali siparişiyle üretim bandındaki hareketliliği artırıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde yerleşik bir firma ile 7 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Anlaşmanın mali ayrıntıları şu şekildedir:

Sipariş İçeriği: 4 adet beton santrali

Toplam Bedel: 1.178.000 USD (KDV hariç)

İşlem Tarihi: 07.05.2026

FİNANSAL TABLOLARA OLUMLU YANSIYACAK

Meka Global tarafından yapılan değerlendirmede, yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki bu yeni iş ilişkisinin, şirketin cirosunu ve kârlılığını olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.