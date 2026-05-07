Şirket, satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre artırmayı başarırken, net dönem karında gerileme yaşandı.

İşte Fintables özet verilerine göre öne çıkan rakamlar:

GELİR TABLOSUNDA OPERASYONEL BAŞARI

Şirketin operasyonel kalemlerinde büyüme trendi devam ediyor:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 1,76 milyar TL seviyesine ulaştı.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, %11 artarak 870,3 milyon TL oldu.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: %34 artışla 351 milyon TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Karı: Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1,09 milyar TL olan kâr, %56 düşüşle 482,4 milyon TL’ye geriledi.

BİLANÇO VE ÖZKAYNAK YAPISI

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin varlık ve borç yapısındaki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Dönen Varlıklar: %28 azalışla 2,39 milyar TL'ye düştü.

Özkaynaklar: Güçlü yapısını koruyan özkaynaklar, %2 artışla 62,3 milyar TL'ye yükseldi.

Net Borç: Şirket borçluluğunu %3 azaltarak 11,36 milyar TL seviyesine çekti.

Toplam Varlıklar: Hafif bir gerileme ile 81,7 milyar TL olarak açıklandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.