BİST'te ezber bozuldu! Yüksek faiz ortamında kâr rekorları kıran köklü sigorta devleri ve stratejik önemi giderek artan tarım şirketleri, yatırımcısına güçlü getiriler sunarak borsanın yeni yıldızları arasına girdi.

Borsa İstanbul’da (BİST) yatırımcılar klasikleşmiş sektörel döngülerin dışına çıkarak yapısal büyüme hikayesi sunan ve makroekonomik koşulları kendi lehine çevirebilen sektörlere yöneliyor. Özellikle sıkı para politikalarının uygulandığı ve yüksek faiz ortamının hakim olduğu bu dönemde sigortacılık, artan prim üretimleri ve devasa mali gelirleriyle nakit basan bir makineye dönüştü. Diğer yanda ise küresel iklim krizinin ve gıda güvenliğinin yarattığı zorunluluklarla teknolojik dönüşüm geçiren tarım sektörü, borsanın uzun vadeli stratejik kaleleri olarak öne çıkıyor.

İşte BİST’in getiri şampiyonu olmaya aday bu iki sektörünün dinamikleri, o hikayeyi yazan köklü şirketler ve son 1 yılda yatırımcılarına sundukları güncel rakamlar:

SİGORTACILIK: KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİREN FİNANSAL GÜÇ

Sigorta sektörü, topladığı primleri yüksek faiz ortamında yüksek getirilerle değerlendirebildiği için (mali kârlılık) enflasyonist ve sıkı para politikası dönemlerinin en güvenli limanı oldu.

Türkiye Sigorta (TURSG) | 1 Yıllık Getiri: %50,68

2020 yılında kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, arkasına aldığı devasa dağıtım ağı sayesinde kısa sürede pazar liderliğine oturdu. Sektörde ölçek ekonomisini en iyi kullanan şirket, son 1 yılda %50'yi aşan güçlü getirisiyle hem kurumsal yabancıların hem de yerli yatırımcının yüzünü güldürerek sigorta rallisinin başını çekti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Anadolu Sigorta (ANSGR) | 1 Yıllık Getiri: %30,57

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında kurulan şirket, neredeyse bir asırlık geçmişiyle sektörün en köklü oyuncusu. Agresif kâr büyümesi ve tatminkar temettü politikası sayesinde son 1 yılda yatırımcısına %30'un üzerinde net prim sağladı.

Aksigorta (AKGRT) | 1 Yıllık Getiri: %13,60

Belçikalı Ageas ile güç birliği yapan Aksigorta, bireysel ürünlerdeki yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Prim üretimindeki artışlar ve bilançosundaki toparlanma emareleri, son 1 yılda hisseye %13,60 oranında pozitif getiri olarak yansıdı.

TARIM VE GÜBRE: GIDANIN VE GELECEĞİN GÜVENCESİ

İklim krizinin derinleşmesi, gübre ve tarım teknolojileri şirketlerini sadece mevsimsel değil, yapısal ve kalıcı bir büyüme trendine soktu.

Gübretaş (GUBRF) | 1 Yıllık Getiri: %71,59

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin en büyük iştiraki olan Gübretaş, tarımsal verimliliğin yanı sıra Söğüt'teki altın madeni faaliyetiyle de öne çıkıyor. Hissede geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından, güçlü toparlanma süreci son 1 yılda %71'i aşan devasa bir getiri tablosu ortaya çıkardı.

Hektaş (HEKTS) | 1 Yıllık Getiri: %1,88

OYAK bünyesindeki Hektaş, basit bir zirai ilaç üreticisinden akıllı tarım teknolojileri ve tohumculuk üreten dev bir ekosisteme dönüştü. Geçmiş yıllardaki agresif rallinin ardından artan finansman maliyetlerinin yarattığı baskı yüzünden hisse son 1 yılı %1,88 gibi yatay sayılabilecek sınırlı bir getiri ile geçirdi. Ancak şirketin yapısal vizyonu yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Tekfen Holding / Toros Tarım (TKFEN) | 1 Yıllık Getiri: -%2,56

Türkiye'deki toplam gübre üretiminin büyük kısmını elinde tutan Toros Tarım, Tekfen Holding'in amiral gemisi konumunda. Şirket sadece tarım değil, holdingin inşaat ve taahhüt tarafındaki makro dinamiklerinden de etkilendiği için son 1 yıllık periyodu -%2,56'lık hafif bir değer kaybı ile konsolidasyon sürecinde kapattı.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Uzmanlar, portföylerde çeşitlilik yaratmak adına; nakit akışı güçlü ve son 1 yılda yüksek faizi getirisine yansıtan sigorta hisseleri ile geleceğin vazgeçilmez teması olan tarım hisselerinin bir arada tutulmasının riski dengelediğini vurguluyor.

(Uyarı: Bu haberdeki veriler güncel piyasa koşullarına dayalı bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle doğrudan yatırım tavsiyesi içermez.)